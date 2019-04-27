كورة STAR: بث مباشر مباراة برشلونة وليفانتي أونلاين يوتيوب يلا شوت yalla shoot رابط ماتش مباراة...

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كورة ستار برشلونة وليفانتي بث مباشر yalla shoot يوتيوب، يلا شوت مباراة برشلونة وليفانتي لايف جوال اليوم السبت الموافق 27-4-2019 في الأسبوع الخامس والثلاثون من الدوري الإسباني سيكون في تمام الساعة التاسعة إلا الربع بتوقيت القاهرة، والعاشرة إلا الربع بتوقيت مكة المكرمة وسط أجواء جماهيرية وحماسية كبيرة لمتابعة هذا اللقاء الهام، وتجدون رابط بث مباشر مباراة برشلونة وليفانتي أونلاين hd حصري داخل المقال قبل بداية المباراة بقليل.

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سيضم تشكيلة برشلونة اليوم كلا من: تير شتيغن – البا – لينغليت – بيكيه – سيميدو – راكيتيتش – آرثر – فيدال – مالكوم – سواريز – ميسي.

بداية أحداث الشوط الأول من مباراة برشلونة ضد ليفانتي وسط متابعة جماهيرية كبيرة من عشاق النادي الكتالوني في كل مكان حول العالم.

مرور 20 دقيقة من زمن الشوط الأول، والتعادل السلبي يسيطر على نتيجة مباراة برشلونة وليفانتي حتى الآن.