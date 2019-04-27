ملخص ونتيجة مباراة النصر والاتحاد اليوم في نصف نهائي كأس الملك .. العميد يتأهل للنهائي

ودع نادي النصر السعودي الأول لكرة القدم، ووصيف الدوري السعودي في الموسم الكروي الحالي، بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين في الموسم الكروي الحالي، عقب الخسارة أمام نادي الاتحاد السعودي بأربعة أهداف لهدفين، في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب الجوهرة المشعة في العاصمة الرياض.

وسوف يلتقى نادي الاتحاد السعودي نظيره نادي التعاون الأول لكرة القدم، والذي تأهل إلى النهائي أمس عقب الفوز على نظيره نادي الهلال السعودي بخماسية نظيفة في مباراة قوية أقيمت على ملعب جامعة الملك سعود معقل نادي الهلال، ليودع أفضل فريقين في الموسم الحالي البطولة بشكل رسمي.

بدأت المباراة سريعاً من جانب الفريقين، ونجح العميد في افتتاح التسجيل عن طريق اللاعب اليكساندر بريوفيتش، في الدقيقة 44 من عمر المباراة، وعاد اللاعب فهد مساعد المولد، ليسجل الهدف الثاني للعميد في الدقيقة 60 من عمر المباراة، ولكن نجح اللاعب عبد الرزاق حمد الله، في تقليص النتيجة للعالمي في الدقيقة 66 من عمر المباراة، ثم عاد وسجل هدف التعادل في الدقيقة 89 من ركلة جزاء، ولكن نجح اللاعب روماريو ريكاردو دا سيلفا، في تسجيل هدفين للعالمي في الدقيقة 96 والدقيقة 104 من عمر المباراة، لتنتهي المباراة بفوز العميد بأربعة أهداف لهدفين.