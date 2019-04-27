يلا شوت 7sry بث مباشر برشلونة| بث مباشر برشلونة وليفانتي كورة ستار beIN HD3 كورة لايف live برشلونة...

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برشلونة وليفانتي بث مباشر

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وصل إلى ملعب المباراة حافلتي الفريقين ودخل لاعبي البارسا ولاعبي ليفانتي إلى غرف خلع الملابس بصحبة الجهاز الفني للاستعداد للمباراة.

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جماهير كثيرة للبارسا حاضرة في الكامب نو للاحتفال بفوز برشلونة بالدوري حال الفوز على ليفانتي اليوم في اللقاء الذي يجمع بينهما.

دخول فريق برشلونة وفريق ليفانتي إلى أرض الملعب الآن والمباراة على وشك البداية والجماهير الحاضرة تترقب بشدة.

الدقيقة 5: هجوم واستحواذ مُبكر من جانب برشلونة على المباراة وحصار لفريق ليفانتي أمام ملعبه

الدقيقة 23: البارسا يضغط على دفاعات ليفانتي لكن يفشل في إحراز هدف التقدم في النصف ساعة الأولى من المباراة

الدقيقة 33: سواريز وتمريرة إلى فيدال غير صحيحة تعود لدفاع ليفانتي وتمر بين أقدام لاعبي برشلونة وبداية هجمة لصالح ليفانتي.

الدقيقة 43: البارسا تحصل على ضربة حرة مباشرة من الجهة اليُمنى والحكم يضبط حائط الصد المكون من لاعبي ليفانتي