الشوط الثاني“شغال Livehd7‬‏ Goal” مشاهدة مباراة برشلونة وليفانتي بث مباشر يلا شوت اونلاين Yalla...

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بث مباشر مباراة برشلونة وليفانتي كورة ستار

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بداية المباراة .. بالتوفيق للبارسا وفالنا الفوز والتتويج بإذن الله

بطاقة صفراء على راكيتيتش

الدقيقة 15 : برشلونة 0 _ 0 ليفانتي.

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فرصتين متتاليتين من كوتينيو والحارس يتصدى

الدقيقة 30 : ولا يزال التعادل السلبي قائم بين الفريقين

خطأ من مكان خطير للبارسا

تسديدة راااائعة من كوتينيو ولكن ترتطم بالعارضة

نهاية الشوط الاول بالتعادل السلبي بين الفريقين

التشكيلة الرسمية للبارسا: ميسي و بوسكيتس على الدكة، ديمبيلي وفيدال من البداية

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