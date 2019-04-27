ملخص نتيجة مباراة النصر والاتحاد اليوم في نصف نهائي كأس الملك والعميد يتأهل لملاقاة التعاون

نتيجة مباراة النصر والاتحاد اليوم 27/4/2019، يستضيف استاد الجوهرة المشعة بمدينة جدة اليوم السبت مواجهة النصر والاتحاد تابع لايف ضمن لقاءات نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم، كلاسيكو سعودي من العيار الثقيل بين الفريقين على المستطيل الأخضر حيث يسعى كلاهما لتخطي عقبة الآخر وبلوغ المباراة النهائية لمقابلة التعاون الذي تأهل على حساب الهلال، وسنرصد لكم نتيجة مباراة النصر والاتحاد.

نتيجة النصر والاتحاد الان، وسيتولى إدارة المباراة تحكيمياً الألماني فليكس بريش وسيعاونه كلاً من مارك بورسش وستيفان لوب، فيما سيكون الحكم الرابع هو روبرت ديبرنيك، وستبدأ مباراة النصر والاتحاد اليوم yalla shoot في الساعة السابعة ونصف مساءاً بتوقيت الرياض، وسيتم نقل اللقاء عبر قناة KSA Sports HD و DawriPlus.

ولن يغيب عن العالمي في الكلاسيكو سوى اللاعب عبدالله الخيبري بسبب شعوره ببعض الآلام، أما العميد فإنه يفتقد خدمات اللاعب البرازيلي جوناس دري سوزا نظراً لإصابته في العضلة الخلفية مؤخراً.

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نتيجة مباراة النصر والاتحاد اليوم

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وتقابل الفريقين مرتين هذا الموسم في الدوري السعودي، انتصر النصر ذهاباً بهدفين لهدف، قبل أن يثأر الاتحاد من هزيمته الأولى ويفوز على العالمي في عقر داره بثلاثة أهداف لهدفين.

التشكيلة الأساسية للنصر في مباراة الاتحاد: حراسة المرمى: جونز، خط الدفاع: العبيد – مايكون – هوساوي – الغنام، خط الوسط: الجبرين – بيتروس – موسى – جوليانو – مرابط، وفي الهجوم: حمدالله.