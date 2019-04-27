نتيجة مباراة النصر والاتحاد اليوم في كأس خادم الحرمين الشريفين “تأهل مستحق للاتحاد”

نتيجة مباراة النصر والاتحاد مباشر اليوم في إطار الدور نصف النهائي من كأس خادم الحرمين الشريفين، حيث تقام مباراة النصر والاتحاد مباشرة في تمام الساعة السادسة والنصف بتوقيت القاهرة على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، وتترقب جميع الجماهير السعودية في كل مكان في أنتظار بداية أحداث مباراة الكلاسيكو السعودي بين النصر والاتحاد مباشرة في مباراة الثأر، وإثبات الذات، حيث يتوقع الجميع أن تكون مباراة الفريقين واحدة من أقوي مباريات البطولة.
وقد انتهي كلا الفريقين من إجراءات التدريبات الخاصة بالمباراة، والتي جرت بشكل خاص استعداداً لهذه المباراة، والتي تكون منقولة من خلال قناة KSA Sport HD1 بتعليق فهد العتيبي.
نتيجة مباراة النصر والاتحاد
- بداية قوية لمباراة النصر والاتحاد، وحماس كبير داخل أرضية الملعب خلال الدقائق الأولي من المباراة.
- الهدف الأول للاتحاد في الدقيقة 44 من زمن الشوط الأول عن طريق بريجوفيتش لتصبح نتيجة مباراة النصر والاتحاد هي 1-0 لصالح الاتحاد.
- نهاية أحداث الشوط الأول.
- بداية الشوط الثاني.
- الهدف الثاني للاتحاد في الدقيقة 60 عن طريق فهد المولد.
- عبدالرزاق حمدالله يسجل هدف تقلبص الفارق في الدقيقة 66 لتصبح النتيجة 2-1 لصالح الاتحاد.
- عبدالرزاق حمدالله يتعادل في الدقيقة 94.
- نهاية الشوط الثاني بالتعادل بهدف لكل فريق ويتواصل اللقاء للوقت الإضافي.
- رومارينيو يسجل الهدف الثالث في الدقيقة 96.
- الهدف الرابع للاتحاد عن طريق رومارينيو في الدقيقة 110.
- نهاية المباراة بفوز الاتحاد على النصر، ويتاهل للمباراة النهائية.