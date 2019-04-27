النصر يخسر من الاتحاد في نصف نهائي الكأس في الأشواط الإضافية من المباراة

الاتحاد يواجه النصر اليوم في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين على ملعب الجوهرة المُشعة، ويتأهل الفائز إلى النهائي لمواجهة التعاون الذي فاز بالأمس على الهلال بخماسية نظيفة، وتُعتبر مباراة اليوم هي الثانية في الشهر نفسه لمواجهات الاتحاد والنصر حيث فاز الاتحاد في مباراة الإياب بالدوري بثلاثة أهداف مقابل هدفين.
بدأ العميد الموسم الحالي بمستوى سيء جعله في قاع الترتيب لكن بعد تغيير المُدرب استعاد العميد قوته وأصبح يُنافس على مراكز متقدمة في الكأس وغادر منطقة الهبوط بتفوق وقدم مستوى عالي على الجانب القاري، وقد طلب رئيس الاتحاد من الجماهير مؤازرة الفريق اليوم في السابعة ونصف إلا خمسة دقائق بتوقيت السعودية حيث انطلاق المباراة.
نتيجة مباراة الاتحاد والنصر
لا شك أن النصر يأمل في الفوز بالكلاسيكو وتعويض هزيمة الدوري، وقد التقى النصر بالتعاون في النهائي منذ 29 عام وفاز عليه وتُوج باللقب، ومن الجدير بالذكر أن هزيمة الاتحاد للنصر في الدوري أقصته من قمة الدوري وأهدت القمة للزعيم.
- الدقيقة 10: تصويبة قوية على مرمى النصر ولكن تمر بجوار القائم الأيمن للحارس وتتحول لضربة مرمى واعتراض على حكم المباراة بسبب تدخل عنيف من جانب لاعب الاتحاد.
- الدقيقة 22: هجوم من جانب النصر ولكن دفاع الاتحاد يدفع الخطورة عن مرماه ويقطع الكرة مرة أخرى ويُمررها لوسط الملعب
- الدقيقة 35: استحواذ على منطقة نصف الملعب من جانب النصر وحصار الاتحاد في وسط ملعبه، والنصر يُحاول التسجيل أولاً لفتح دفاعات الاتحاد
- الدقيقة 44: بريجوفيتش يتقدم للاتحاد بهدف في مرمى العالمي ويمنح العميد التقدم
- الدقيقة 55: النصر يُحاول إحراز الهدف الأول بعد الهجوم المُتواصل على مرمى الاتحاد والتعادل يقترب بقوة للاستحواذ الكامل للنصر
- الدقيقة 60: الهدف الثاني للاتحاد عن طريق فهد المولد
- الدقيقة 66: النصر يقترب من التعادل مرة أخرى بعد إحراز حمد الله الهدف الأول له ويُعيد الأمل للعالمي.
- الدقيقة 89: النصر يهز شباك الاتحاد بهدف التعادل من ضربة جزاء سددها حمد الله.
- الدقيقة 96: الهدف الثالث للاتحاد بقدم رومارينهو والاتحاد يقترب من الصعود.
- رومارينهو يسجل الهدف الثاني للاتحاد في الدقيقة 106
- الاتحاد يصعد لنهائي الكأس بعد الفوز على النصر بنتيجة 4-2.