النصر يخسر من الاتحاد في نصف نهائي الكأس في الأشواط الإضافية من المباراة

الاتحاد يواجه النصر اليوم في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين على ملعب الجوهرة المُشعة، ويتأهل الفائز إلى النهائي لمواجهة التعاون الذي فاز بالأمس على الهلال بخماسية نظيفة، وتُعتبر مباراة اليوم هي الثانية في الشهر نفسه لمواجهات الاتحاد والنصر حيث فاز الاتحاد في مباراة الإياب بالدوري بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

بدأ العميد الموسم الحالي بمستوى سيء جعله في قاع الترتيب لكن بعد تغيير المُدرب استعاد العميد قوته وأصبح يُنافس على مراكز متقدمة في الكأس وغادر منطقة الهبوط بتفوق وقدم مستوى عالي على الجانب القاري، وقد طلب رئيس الاتحاد من الجماهير مؤازرة الفريق اليوم في السابعة ونصف إلا خمسة دقائق بتوقيت السعودية حيث انطلاق المباراة.

نتيجة مباراة الاتحاد والنصر

لا شك أن النصر يأمل في الفوز بالكلاسيكو وتعويض هزيمة الدوري، وقد التقى النصر بالتعاون في النهائي منذ 29 عام وفاز عليه وتُوج باللقب، ومن الجدير بالذكر أن هزيمة الاتحاد للنصر في الدوري أقصته من قمة الدوري وأهدت القمة للزعيم.