الآن: نتيجة مباراة النصر والاتحاد اليوم في نصف نهائي كأس الملك والأشواط الاضافية تحسم بطاقة التأهل

نقدم لكم نتيجة مباراة النصر والاتحاد اليوم حيث ينتظر نادي التعاون اليوم منافسه في نهائي كأس الملك حين يستعد ملعب الجوهرة المشعة لاستقبال كلاسيكو قوي يجمع بين الاتحاد صاحب الأرض والنصر الضيف من أجل المقعد الثاني في مباراة النهائي، وتحتشد جماهير العميد بقوة للحضور اليوم لمساندة فريقها من أجل انهاء الموسم ببطولة تُسعد الجميع بعد بداية موسم متخبطة.

نتيجة مباراة النصر والاتحاد اليوم

واختتم أمس الجمعة فريق النصر تدريباته استعدادا لمباراة اليوم التي تنطلق في تمام 16:25 دقيقة بتوقيت جرينتش، حيث شارك النجم نور الدين أمرابط في التدريبات بكامل طاقته وهو ما يبعث الطمأنينة في أنفس أنصار العالمي الذين يدركون أهميته في قيادة الجبهة الهجومية، وشهد التدريب قيام المدرب فيتوريا ببعض الجمل التكتيكية وتحفيظها للاعبين.

متابعة نتيجة مباراة النصر والاتحاد:

تشكيل سييرا لمباراة النصر جاء كالآتي: في حراسة المرمى القرني وفي الدفاع الدحيم، أحمد عسيري، مروان داكوستا، سعود عبدالحميد، وخط الوسط الأحمدي، سانوغو ، رودريغيز وثلاثي هجومي فيلانويفا، فهد المولد، الكسندر بريجوفيتش.

لاعبي الفريقين يقومون بعمليات الاحماء على أرض الملعب وتوافد الحضور الجماهيري يزداد في الدقائق الأخيرة وسط توقع بأن تمتلئ مدرجات ملعب مدينة الملك عبدالله بجدة قبل انطلاقة المباراة بقليل.

تشكيل النصر لمباراة اليوم يشهد عودة أمرابط وجاء كالتالي: في حراسة المرمى براد جونز وفي الدفاع الغنام، عمر هوساوي، بيريرا، العبيد، عبد العزيز الجبرين، جوليانو، نور الدين مرابط، بيتروس، عبد الرزاق حمدالله ، أحمد موسى.

تفاعل كبيرة من الجماهير الحاضرة مع الاعلان من المذيع الداخلي للملعب عن تشكيل الفريقين والآن الجميع في انتظار دخول اللاعبين وطاقم التحكيم لانطلاقة أحداث الشوط الأول من القمة الكبيرة والحاسمة لطرف النهائي

الآن السلام الوطني السعودي قبل البداية وحكم اللقاء يجري قرعة البداية، وانطلاق الألعاب النارية المعتادة في الكلاسيكو والنصر على يمين الشاشة والاتحاد على يسارها

الدقيقة 4: أحمد موسى ينطلق ويسدد ولكن بجوار القائم، والدقيقة 19 الآن كرة عرضية من نور الدين أمرابط ولكن تمر لضربة مرمى وهدف يطبخ على نار هادئة في الطريق

الدقيقة 33: بعد مرور نصف ساعة الاتحاد يقدم مباراة كبيرة على صعيد الاستحواذ والنصر للمرتدة، وكريم الأحمدي يتحصل على انذار لعرقلة حمد الله

الدقيقة 42: حمدلله وانفراد ومراوغة وتسديدة والحارس يتصدى والحكم المساعد يشير بالتسلل متأخرا واعتراضات من دفاع العميد على تأخره

الدقيقة 44: بريجوفيتش يسجل الهدف الأول للاتحاد بعد عرضية من الجهة اليسرى يحولها بقدمه والحارس يحاول التصدي ولكن تمر من يده وتسكن شباك النصر ونهاية الشوط الأول

الدقيقة 60: مرور ربع ساعة من الشوط الثاني والعميد يتراجع ويعتمد على المرتدات والنصر يبدأ في نشر اسلوبه في المباراة بعد مرور ساعة من اللعب وفهد يسجل الثاني والنتيجة 2-0 للاتحاد

الدقيقة 65: حمد الله يسجل الأول للنصر والدقيقة 67 الاتحاد يعود لتسجيل الثالث ولكن الفار يلغيه لوجود تسلل على فهد المولد والنتيجة 2-1

الدقيقة 85: كرة للنصر والمطالبة بركلة جزاء ولاعبي الاتحاد يواصلون الهجمة ويريجوفيتش يسجل هدف والحكم يعود للفار ويلغي الهدف ويحتسب ركلة جزاء

نهاية المباراة بالتعادل الايجابي 2-2، نتجه الآن للشوطين الاضافيين لحسم التأهل الحائر واذا استمر التعادل نذهب لركلات الترجيح

الدقيقة 95: العميد يعود مرة أخرى ورومارينهو والهدف الثالث والتأهل يقترب بشدة الآن من الاتحاد واحتفالات في مدرجات الجوهرة المشعة

الدقيقة 107: هجمة مرتدة وتمريرة كروس عرضي يصل لرومارينهو واستلام وتسديد بفنش رائع والرابع والاتحاد ينهي آمال النصر

نهاية المباراة بفوز الاتحاد 4-2 على النصر

الاتحاد والنصر اليوم

وكان النصر قد خاض مباراة الجولة الرابعة في بطولة دوري أبطال آسيا أمام الزوراء العراقي خارج الديار ونجح في تحقيق الفوز بطريقة درامية في الدقائق الأخيرة من الوقت المحتسب بدل من الضائع بالرغم من اراحة العديد من اللاعبين ولكنهم قدموا آداءا مميزا جعل رئيس النادي سعود السويلم يشكر اللاعبين على المجود المبذول ويبارك لأنصار العالمي عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وبعد مباراة الزوراء تحدث مدرب النصر موضحا أناللاعبين قدموا مباراة مذهلة بعد تنفيذ الخطة بالشكل المثالي وأنه بالرغم اراحة بعض اللاعبين لأن الفريق ينافس على جميع البطولات إلا أن ذلك لم يؤثر وحقق الفريق الانتصار وهو ما يدل على قوة التشكيلة والعناصر الموجودة.