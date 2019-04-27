نتيجة مباراة النصر والاتحاد اليوم السبت 27-4-2019 في نصف نهائي كأس الملك

نتيجة مباراة النصر والاتحاد حيث تتجه أنظار جميع عشاق كرة القدم السعودية نحو استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، حيث اللقاء المرتقب بين النصر والاتحاد في إطار مباريات نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، وهي المباراة التي يتوقع الجميع أن تكون واحدة من أقوي مباريات الموسم بين الاتحاد حامل لقب الموسم الماضي، والنصر متصدر الدوري السعودي هذا الموسم.
مباراة النصر والاتحاد في كأس الملك
تنطلق مباراة النصر والاتحاد اليوم السبت الموافق 27-4-2019 في نصف نهائي كأس خام الحرمين الشريفين سيكون في تمام الساعة السادسة والنصف بتوقيت القاهرة، والسابعة والنصف بتوقيت مكة المكرمة وسط أجواء جماهيرية وحماسية كبيرة لمتابعة مباراة الكلاسيو السعودي.
يسعي الاتحاد في المحافظة على لقب كأس خادم الحرمين الشريفين، والتي حقق لقبها خلال الموسم الماضي، بينما سيحاول النصر تحقيق الفوز والثأر لهزيمته خلال بطولة الدوري أمام الاتحاد بثلاثة أهداف مقابل هدف.
نتيجة مباراة النصر والاتحاد اليوم
- بداية أحداث الشوط الأول من مباراة النصر والاتحاد
- هجوم متبادل بين الفريقين منذ الدقيقة الأولي للمباراة، ونتوقع أن تكون المباراة قمة في الإثارة والمتعة.
- ضغط كبير للاتحاد مع وصولنا للدقيقة العاشرة من زمن الشوط الأول، والتعادل السلبي يسيطر على نتيجة اللقاء.
- أثارة ومتعة كروية كبيرة حتى الآن بعد مرور 30 دقيقة من زمن الشوط الأول، وهجمات مستمرة على كلا المرميين.
- بريجوفيتش يسجل الهدف الأول للاتحاد في الدقيقة 44 من زمن الشوط الاول، وتصبح النتيجة 1-0 لصالح الاتحاد.
- نهاية أحداث الشوط الأول بتقدم الاتحاد بهدف وحيد.
- بداية أحداث الشوط الثاني.
- الهدف الثاني للاتحاد في الدقيقة 60 عن طريق فهد المولد.
- عبدالرزاق حمدالله يسجل هدف تقلبص الفارق في الدقيقة 66 لتصبح النتيجة 2-1 لصالح الاتحاد.
- عبدالرزاق حمدالله يتعادل في الدقيقة 94.
- نهاية الشوط الثاني بالتعادل بهدف لكل فريق ويتواصل اللقاء للوقت الإضافي.
- رومارينيو يسجل الهدف الثالث في الدقيقة 96.
- الهدف الرابع للاتحاد في الدقيقة 110 عن طريق رومارينيو.
- نهاية المباراة بفوز الاتحاد على النصر، ويتأهل للمباراة النهائية.