نتيجة مباراة النصر والاتحاد اليوم السبت 27-4-2019 في نصف نهائي كأس الملك

نتيجة مباراة النصر والاتحاد حيث تتجه أنظار جميع عشاق كرة القدم السعودية نحو استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، حيث اللقاء المرتقب بين النصر والاتحاد في إطار مباريات نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، وهي المباراة التي يتوقع الجميع أن تكون واحدة من أقوي مباريات الموسم بين الاتحاد حامل لقب الموسم الماضي، والنصر متصدر الدوري السعودي هذا الموسم.

مباراة النصر والاتحاد في كأس الملك

تنطلق مباراة النصر والاتحاد اليوم السبت الموافق 27-4-2019 في نصف نهائي كأس خام الحرمين الشريفين سيكون في تمام الساعة السادسة والنصف بتوقيت القاهرة، والسابعة والنصف بتوقيت مكة المكرمة وسط أجواء جماهيرية وحماسية كبيرة لمتابعة مباراة الكلاسيو السعودي.

يسعي الاتحاد في المحافظة على لقب كأس خادم الحرمين الشريفين، والتي حقق لقبها خلال الموسم الماضي، بينما سيحاول النصر تحقيق الفوز والثأر لهزيمته خلال بطولة الدوري أمام الاتحاد بثلاثة أهداف مقابل هدف.

نتيجة مباراة النصر والاتحاد اليوم