نتيجة مباراة الاتحاد والنصر اليوم السبت ورومارينيو يقود العميد في الشوطين الإضافيين لنهائي الكأس

نعرض نتيجة مباراة الاتحاد والنصر اليوم ، يلتقي اليوم فريق النصر مع اتحاد جدة المستضيف في نصف نهائي كأس الملك في لقاء مرتقب بشدة ينتظر منه الجميع الاثارة والندية في الآداء وجاء ذلك واضحا من خلال اكتساح جماهير العميد صاحب الأرض للتذاكر المخصصة لها فقد نفذت جميع تذاكر الأفراد ويتبقى فقط عدد من مقاعد العائلات.

نتيجة مباراة الاتحاد والنصر اليوم

وتنطلق المباراة في تمام الساعة السابعة و 25 دقيقة بتوقيت مكة على ملعب الجوهرة المشعة حيث يُنقل اللقاء عبر قناة ksa sport بتعليق فهد العتيبي، وتمثل المباراة تحديا جديدا لاسيما للعالمي بعد أن حرم الاتحاد النصر من ثلاث نقاط مهمة في طريق لقب الدوري فهل سيكون العميد عقبة جديدة في طريق الكأس.

نتيجة مباراة الاتحاد والنصر ملخص كتابي:

الملعب يزداد بكثرة بالحضور الجماهيري ولاعبي الفريقين يوشكون على الانتهاء من العمليات الاحمائية وأجواء جميلة تبرز حجم اللقاء وتوقعات بأننا سنشاهد لقاء قمة كبير

تواجد كبير من الحضور الجماهيري للطلاب ولافتة طريفة تبرز أهمية الاتحاد عند جماهيره على الاختبارات الفصل الدراسي الثاني، ودخول اللاعبين الآن

انطلاقة الشوط الأول، الدقيقة الأولى خطأ لصالح النصر في نصف الملعب يرسل طولية ولكن الدفاع الاتحاد يخرجها ويستعيد الكرة الآن

الدقيقة 4: كرة مرتدة خطيرة من نصف الملعب وانطلاقة سريعة لأحمد موسى يدخل منطقة الجزاء ويسدد ولكن تسديدة ضعيفة تمر بجوار القائم الأيمن

الدقيقة 21: أخطر كرات المباراة عن طريق انطلافة عبدالرزاق ويمرر عرضي باتجاه موسى ولعودة موفقة لدفاع العميد في آخر اللحظات لمنع الهدف الأول

الدقيقة 27: فهد المولد يسقط داخل منطقة الجزاء والحكم يشير له باستكمال اللعب ولا وجود لركلة جزاء والمباراة تسير في اتجاه استحواذ الاتحاد والمرتدات للنصر

الهدف الأول للاتحاد في الدقيقة 44 من عرضية وضربة على الطاير بقدم بريجوفيتش والكرة تسكن الشباك بعد فشل تصدي الحارس ونهاية الشوط الأول

الدقيقة 60: الاتحاد والمرتدات سلاح العميد في الشوط الثاني، النصر يحاول الاختراق وتسجيل التعادل ولكن مازال الدفاع الأصفر صامد، وكرة مرتدة لصالح فهد المولد يراوغ الحارس ويسجل الثاني

الدقيقة 65: هجمة للنصر وتسديدة حمد الله والهدف الأول للنصر وبعدها بدقيقتين الحكم يلغي الهدف الثالث للاتحاد لوجود تسلل على المولد

الدقيقة 87: لمسة يد داخل منطقة الجزاء والحكم يعود للقار ويحتسب ركلة جزاء للنصر وحمد الله يسجل الثاني والتعادل وريمونتادا للنصر

نهاية المباراة بالتعادل بهدفين لكل فريق، الآن نتحول للشوط الاضافي الأول لحسم المتأهل للنهائي هل يعود العميد ويحتفظ بآماله التي تعثرت في الدقائق الأخيرة

رومارينهو وفي الدقيقة 95 في الشوط الاضافي الأول يحرز الهدف الثالث وفرحة عارمة والنصر يندفع للعودة والمباراة أصبحت مفتوحة لكل الاحتمالات

الدقيقة 107: بداية الشوط الاضافي الثاني والاتحاد يستغل المرتدة واستلام من رومارينو في منطقة الجزاء ويسدد الكرة على يمين حارس المرمى والهدف الرابع للعميد والنتيجة 4_0.

نهاية اللقاء الاتحاد يفوز 4-2 ويذهب للنهائي

مباراة الاتحاد والنصر

وتحلم جماهير العميد بانقاذ موسم الفريق الأسوأ ببطولة في ظل تفوق الفريق الواضح منذ عودة مدربه سييرا مرة أخرى لتولى مهام الادارة الفنية حيث نجح نجاحا باهرا في انقاذ الوضع في جدول الترتيب والصعود من المراكز الأخيرة والتي كان الكثير يتحدث عن هبوط العميد، وأيضا في بطولة دوري أبطال اسيا فيحتل الاتحاد المركز الثاني خلف الوحدة.

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النصر والاتحاد

ويدير المباراة تحكيميا الحكم الألماني فليكس بريش طبق لما أعلن عنه الاتحاد السعودي لكرة القدم اليوم، يذكر أن بريتش يُعد من حكام النخبة في القارة الأوروبية وأسندت له مباريات هامة في دوري الأبطال السنوات الماضية

تشكيل الاتحاد لمباراة اليوم حسب ما وضعه سييرا: فواز القرني- عمار الدحيم – أحمد عسيري – مروان داكوستا – سعود عبدالحميد- كريم الأحمدي – سانوغو – غاري رودريغيز- كارلوس فيلانويفا- فهد المولد – الكسندر بريجوفيتش.

تشكيل النصر حسب اختيار فيتوريا: في حراسة المرمى جونز، سلطان الغنام- عمر هوساوي- مايكون بيريرا- عبد الرحمن العبيد – عبد العزيز الجبرين – جوليانو فيكتور – نور الدين مرابط – بيتروس ماثيوس – عبد الرزاق حمدالله ، أحمد موسى.