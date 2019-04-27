موعد مباراة الزمالك والنجم الساحلي في ذهاب نصف نهائي الكونفدرالية.. والقناة الناقلة والمعلق.. والتشكيل والغيابات

كتب: ضياء السقا

يستضيف الزمالك، النجم الساحلي، في التاسعة مساء الأحد، على استاد برج العرب، في ذهاب الدور نصف النهائي، من كأس الكونفدرالية الإفريقية.

ومن المقرر أن يقام لقاء العودة في تونس، 5 مايو المقبل.

وتأهل الزمالك لنصف النهائي على حساب حسنية أغادير المغربي بعد التعادل في مباراة الذهاب سلبيًا قبل أن يعود ويفوز بهدف نظيف فى لقاء العودة.

وعلى الجانب الأخر، صعد النجم الساحلي، لنصف النهائي، بعدما أطاح بالهلال السوداني بمجموع المباراتين بنتيجة 5-2.

قائمة الزمالك

من جانبه، كشف السويسري كريستيان جروس، المدير الفنى للزمالك، عن قائمة فريقه استعدادا لمواجهة النجم الساحلي.

وجاءت القائمة كالتالي:

فى حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم جنش – عماد السيد

فى خط الدفاع: محمد عبد السلام – محمود علاء – محمد عبد الغنى – محمود حمدى الونش – حمدى النقاز – بهاء مجدى – عبد الله جمعة.

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فى خط الوسط: طارق حامد – محمود عبد العزيز – أحمد سيد زيزو – محمد عنتر – يوسف أوباما – محمود عبد المنعم كهربا – أيمن حفني – إبراهيم حسن – محمد ابراهيم.

فى خط الهجوم: حميد احداد – عمر السعيد.

وشهدت القائمة استبعاد 3 لاعبين، هم حازم إمام وخالد بوطيب وفرجاني ساسي للإصابة.

التشكيل المتوقع

من المتوقع أن يبدأ جروس، المدير الفني للزملك اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: جنش

الدفاع: عبد الله جمعة ومحمود علاء والونش وحمدي النقاز

الوسط: طارق حامد ومحمد إبراهيم ويوسف أوباما وزيزو وكهربا

الهجوم: عمر السعيد

القناة الناقلة

تنقل المباراة حصريا عبر قناة beIN Sports HD 1، المشفرة، بتعليق: عصام الشوالي و علي محمد علي.