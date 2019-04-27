بمرتبات مجزية وتأمينات .. فرص عمل للمشاركة في تأمين كأس الأمم الأفريقية

تعلن الشركة الأفريقية للأمن والحراسة عن توافر فرص للمشاركة في تأمين كأس الأمم الأفريقية بمرتبات مجزية بالإضافة لمميزات أخرى من تدريب وتأمينات اجتماعية وتوفير الزي الموحد والوجبات. وقالت الشركة إنه للاستفسار والتقديم برجاء الاتصال على

٠١٠١٨٥٥٦٥٧٤- ٠١٢٠٥٩٢٢٢٦٨- ٠١٢٠٥٩٤٩٩٩٣- ٠١٢٧٠٧٧٠٠٢٠ للتقديم برجاء التوجه الى مقر الشركة 21 شارع محمد على البقلى - ميدان المحكمة - مصر الجديدة - القاهرة

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