جروس يستبعد 3 لاعبين من مواجهة النجم الساحلي في الكونفدرالية

كتب: ضياء السقا
كشف السويسري كريستيان جروس، المدير الفنى للزمالك، عن قائمة فريقه استعدادا لمواجهة النجم الساحلي التونسي، في ذهاب نصف النهائي من الكونفدرالية الإفريقية.
ويستضيف الزمالك، الفريق التونسي، في التاسعة مساء الأحد، على استاد برج العرب.
وجاءت القائمة كالتالي:
فى حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم جنش – عماد السيد
فى خط الدفاع: محمد عبد السلام – محمود علاء – محمد عبد الغنى – محمود حمدى الونش – حمدى النقاز – بهاء مجدى – عبد الله جمعة.
فى خط الوسط: طارق حامد – محمود عبد العزيز – أحمد سيد زيزو – محمد عنتر – يوسف أوباما – محمود عبد المنعم كهربا – أيمن حفني – إبراهيم حسن – محمد ابراهيم.
فى خط الهجوم: حميد احداد – عمر السعيد.
وشهدت القائمة استبعاد 3 لاعبين، هم حازم إمام وخالد بوطيب وفرجانى ساسي للإصابة.
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