على طريقة رمضان صبحي.. نجم الأهلي الشاب يستفز لاعبي الزمالك

تسبب هشام شعبان لاعب فريق النادي الأهلي مواليد 1997 في وجود أزمة كبيرة بين الفريقين خلال اللقاء الذي جمعهما اليوم على ملعب القلعة الحمراء في دوري الجمهورية. وقام اللاعب بالاستهزاء بلاعبي القلعة البيضاء بالوقوف على الكرة بشكله ملفت للنظر وهو الأمر الذي أغضب لاعبو الزمالك وَتشاجروا معه لتحدث مشادات بين الطرفين، على طريقة رمضان صبحي. فاز فريق الشباب لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد ١٩٩٧ نجح في تحقيق الفوز على ضيفه الزمالك، بهدفين مقابل هدف، في مباراة القمة التي جمعت بينهما ضمن الجولة ٣٤ والأخيرة من دوري الجمهورية للشباب.

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