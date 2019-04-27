قال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة للفريق الأول بالنادي الأهلي إن محمد هاني الظهير الأيمن سينتظم في مران الأهلي الجماعي غدا الأحد. وكان هاني قد خاض برنامجا تأهيليا خلال الفترة الماضية للتعافي من الإصابة بالإجهاد العضلي. وشارك باسم علي في مركز الظهير الأيمن خلال لقاء الفريق الأخير أمام المصري، وانتقده الجماهير بشكل لاذع بسبب أداءه المتواضع. ويستعد الأهلي لمواجهة طلائع الجيش المقرر لها الأربعاء القادم علي ستاد المكس بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة الـ31 لبطولة الدوري الممتاز.

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كانت هذه تفاصيل خبر بعد أداءه الباهت.. نجم الأهلي الشاب يعلن جاهزيته للمشاركة بدلا من باسم علي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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