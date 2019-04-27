جروس يعلن قائمة الزمالك لمواجهة النجم الساحلي في الكونفدرالية

أعلن السويسري كريستيان جروس ، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ، قائمة الفريق لمواجهة النجم الساحلي، في ذهاب الدور قبل النهائي للكونفدرالية الأفريقية، والتي ستقام على ملعب برج العرب بالإسكندرية. وضمت قائمة الزمالك 20 لاعبا هم.. في حراسة المرمى : محمود عبد الرحيم جنش – عماد السيد Advertisements في خط الدفاع : محمد عبد السلام – محمود علاء – محمد عبد الغني – محمود حمدي “الونش” – حمدي النقاز – بهاء مجدي – عبد الله جمعه في خط الوسط : طارق حامد – محمود عبد العزيز – احمد سيد زيزو – محمد عنتر – يوسف اوباما – محمود عبد المنعم “كهربا ” – ايمن حفني – ابراهيم حسن – محمد ابراهيم في خط الهجوم : حميد احداد – عمر السعيد.

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