مدرب شالكه يصدر قراره بشأن انتقال نوبل إلى بايرن

قال المدرب المؤقت لنادي شالكه الألماني، هوب ستيفنس، إنه لا يعتقد أن الحارس ألكسندر نوبل، سيترك النادي بعد الموسم الحالي وينتقل إلى نادي بايرن ميونخ.
وقبل “الديربي” المرتقب بين شالكه وبوروسيا دورتموند، ذكر ستيفنس لمحطة سكاي اليوم السبت: “أتمنى أن يظل في حراسة المرمى هنا في العام المقبل أيضاً”.
وأشار ستيفنس إلى عقد نوبل (22 عاماً) المستمر حتى صيف 2020.
كانت تكهنات ثارت أخيراً حول اهتمام البايرن بالحارس نوبل.
يذكر أنه بخلاف الحارس المخضرم، مانويل نوير (33 عاماً) حارس مرمى المنتخب الألماني، فإن البايرن لديه حارسان آخران هما سفين أولريش (30 عاماً) والحارس الناشيء يونغستر كريستيان فروشتل (19 عاماً).
وكان نوير قد ابتعد عن الملاعب خلال الفترة الأخيرة نظراً لتعرضه للإصابة مراراً، وقد عاد الآن بعد إصابة في ربلة الساق (عضلة السمانة).
ويرتبط كل من نوير وأولريش مع البايرن حتى صيف 2021.
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