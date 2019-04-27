الدوري الإسباني: أتلتيكو يفوز على بلد الوليد

انتزع فريق أتلتيكو مدريد فوزاً صعباً من ضيفه بلد الوليد 1-0، خلال المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، في الجولة 35 من الدوري الإسباني لكرة القدم، والتي شهدت أيضاً تعادل أتلتيك بلباو مع ألافيس 1-1.

ويدين أتلتيكو مدريد بالفضل في هذا الفوز للاعب بلد الوليد خواكين فيرنانديز الذي سجل هدف المباراة الوحيد بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 66.

ورفع أتلتيكو مدريد رصيده إلى 74 نقطة في المركز الثاني، وتوقف رصيد بلد الوليد عند 35 نقطة في المركز السابع عشر.

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يذكر أن هذا الفوز هو الثاني والعشرين لأتلتيكو مدريد في الدوري هذا الموسم مقابل الخسارة في 5 مباريات والتعادل في ثماني، فيما تعد هذه الخسارة هي السادسة عشر لبلد الوليد هذا الموسم مقابل الفوز في ثماني مباريات والتعادل في 11.

وبإمكان برشلونة أن يتوج رسمياً بلقب الدوري لهذا الموسم في حال فوزه على ليفانتي في وقت لاحق من اليوم، بدون الانتظار لنتائج الجولات المتبقية.

وفي حال فوز برشلونة اليوم السبت، سيضمن التتويج باللقب بصرف النظر عن نتائجه أو نتائج أتلتيكو في المباريات الثلاث المتبقية للموسم بفضل المواجهات المباشرة بين الفريقين والتي تصب في مصلحة برشلونة الذي فاز بمجموع مباراتي الدور الأول والثاني 3-1.