اعلن تومس توخيل المدير الفني لنادي باريس سان جيرمان تشكيلة الفريق امام رين في نهائي كاس فرنسا في اللقاء الذي يقام مساء السبت اللقاء الذي يقام مساء السبت وجاءت التشكيلة كالاتي في حراسة المرمه :الفونسو اريولا Advertisements في خط الدفاع:كولين دجبا، بريسنيل كيمبيمبي، ماركينيوس، خوان بيرنات، كولين داغبا في خط الوسط : ماركو فيراتي،داني الفيس ،جوليان دراكسلير. خط الهجوم : نيمار ،كليان مبابي ،انخيل دي ماريا

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تشكيل باريس سان جيرمان.. نيمار يقود الهجوم امام رين في نهائي كأس فرنسا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.