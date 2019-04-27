هشام شعبان يتسبب في أزمة بمباراة الأهلي والزمالك على طريقة رمضان صبحي

تسبب هشام شعبان مهاجم فريق الأهلي للشباب في نشوب أزمة قوية خلال لقاء الزمالك في ختام منافسات دوري الشباب الذي أقيم على ملاعب القلعة الحمراء بمقر النادي بمدينة نصر اليوم.
وخلال أحداث المباراة تعمد مهاجم الأهلي الوقوف علىالكرة بطريقة استفزت جهاز ولاعبي الزمالك لتنشب مشادة قوية بين الطرفين، حاول حكم اللقاء السيطرة عليها.
وتعرض مهاجم الأهلي لوابل من السباب من عامر صبري المدرب المساعد بجهاز الزمالك بسبب
وفاز الأهلي باللقاء اليوم بهدفين مقابل هدف، بعد حسمه للقب دوري الشباب برصيد 88 نقطة.
كان رمضان صبحي لاعب الفريق الأول بالأهلي قد وقف على الكرة في مناسبتين سابقتين أمام الزمالك، وأحدثتا جدلا كبيرًا بين جماهير ولاعبي الفريقين.
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