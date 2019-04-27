جوارديولا: الفريق الأهدأ هو من سيتوج بلقب الدوري

تحدث بيب جوارديولا المدير الفني لنادي مانشستر سيتي عن حسم لقب الدوري الانجليزي، والمنافسة مع ليفربول علي لقب البريميرليج.

وقال جوارديولا خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة بيرنلي،

المقررة غدًا الأحد "مانشستر سيتي لم يتوج ببطولة الدوري الإنجليزي حتى الأن".

وأشار "هناك ثلاث مباريات هي التي ستحسم

لقب الدوري الإنجليزي، و الفريق الأهدأ هو من سيتمكن في النهاية من التتويج باللقب".

ويحتل ليفربول صدارة الدوري الانجليزي بشكل موقت بفارق نقطتين عن السيتي، ويلتقي غدا ابناء جورديولا مع بيرنلي صاحب المركز الخامس عشر.