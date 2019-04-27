تعرف علي مواعد وصول رودريجو جويس الي ريال مدريد

اعلن ريال مدريد الاسباني عن الموعد المحدد الذي سوف ينضم فيه لاعب الفريق رودريجو جويس صاحب الـ18عام الي صفوف الملكي

حيث قالت صحيفة ماركا الاسبانية ان اللاعب

البرازيلي رودريجو جويس سوف ينضم للريال عقب اخر مبارة له مع سانتوس امام كورينثيانز في الثاني عشر منيونيو المقبل .

وكان المرينجي تعاقد مع اللاعب في الصيف الماضي قبل ان يتم اعارته سانتوس البرازيلي حتى نهاية الموسم.

وكانت بعض التقارير اكدت ان نادي سانتوس يفضل بقاء اللاعب في الفريق حتى نهاية العام الجاري.