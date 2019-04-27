تعليمات صارمة من محمود جابر خلال تدريبات الإسماعيلي اليوم

واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلى تدريباته مساء اليوم السبت، ضمن البرنامج التحضيرى لمواجهة حرس الحدود الثلاثاء القادم فى الجولةالــ31 من بطولة الدورى المصري. بدأ المران بإجتماع عقده الجهاز الفنى المعاون الذى ضم محمود جابر المدرب العام وعطية صابر المدرب المساعد وسعفان الصغير مدرب حراس المرمى إضافة لصبرى المنياوى مدير الكرة مع اللاعبين لحثهم على تحقيق نتيجة إيجابية أمام المنافس. وعطية صابر المدرب المساعد وسعفان الصغير مدرب حراس المرمى إضافة لصبرى المنياوى مدير الكرة مع اللاعبين لحثهم على تحقيق نتيجة إيجابية أمام المنافس. وشمل مران الدراويش على مجموعة من Advertisements الجمل الفنية والتكتيكية شملت سرعة التحول من الحالة الدفاعية للهجومية والتسليم والتسلم فى المساحات الضيقة. حرص محمود جابر على منح تعليمات صارمة لتجنب الهجمات المضادة للمنافس والحد من خطورته. واختتم المران بتقسيمة حماسية بمشاركة كافة اللاعبين حيث تم ايقاها لمنحهم التعليمات الفنية. جدير بالذكر يحتل الإسماعيلي المركز السابع برصيد 37 نقطة.

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