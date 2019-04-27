المنيا تهزم كهرباء القاهرة برباعية نظيفة في أولى مباريات الترقي لكرة الصالات

حقق فريق كرة الصالات بنادي المنيا فوزا كبيرا وهاما اليوم السبت، على فريق كهرباء القاهرة، ضمن أولى مباريات دوري الترقي المؤهلة للدوري الممتاز ( أ ) بنتيجة 4 / 0 .

وقدم لاعبو المنيا أداءا قويا خلال المباراة، والتي أقيمت على الصالة المغطاة بإستاد المنيا،

وأحرز الرباعية كل من ، اللاعب ريعو 3 اهداف ( هاتريك ) ؛ ومعتز شطة( هدف ) ، وبذلك الفوز يكون فريق المنيا قد حصد اول 3 نقاط بهذا الدور ليتصدر مجموعته، بعد تعادل الفريقالمنافس في مباراته الاولى أمام وراق الحضر بهدفين لكل منهما.

كما حضر المباراة رئيس نادي المنيا المحاسب عاطف عبدالجابر، وعضوا مجلس الادارة خالد فايز، وهاني صدقي مشرف النشاط، لدعم ومؤازرة الفريق، وقدموا التهنئة للاعبين، ويضم الجهاز الفني للمنيا كل من، سامح علي مديرًا فنيًا، ياسين محمد مدرب عام، ياسر مصطفى، مدير الجهاز الفني، و رضا أحمد مدير إداري.

Advertisements