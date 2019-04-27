شاهد.. إنتر ميلان يسجل الهدف الأول امام يوفنتوس بالدوري الإيطالي

تقدم فريق إنتر ميلان على نظيره يوفنتوس بهدف دون مقابل، وذلك خلال المباراة التي تجمعهما على ملعب سان سيرو، ضمن الأسبوع التي تجمعهما على ملعب سان سيرو، ضمن الأسبوعالـ 34 من الدوري الإيطالي وسجل نايجولان الهدف الأول لصالح إنتر ميلان في الدقيقة السابعة من عمر المباراة. شاهد الهدف :

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