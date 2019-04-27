سلة الزمالك تفوز على الجزيرة في بطولة دوري السوبر

فاز الفريق الاول لكره السله بنادى الزمالك ، على فريق الجزيرة بنتيجه 88 – 84 ، فى ثانى المباريات الخمس فى نهائى بطوله دورى السوبر لكره السله ، والتى اقيمت على صاله وزاراه الشباب

والرياضه بمدينه 6 اكتوبر

ويحتاج الزمالك لتحقيق فوز أخرى للتتويج بلقب بطولة الدورى

وتقام المباراة الثالثة يوم الثلاثاء المقبل ، حيث يحصل الفريقين على راحة الاحد والاثنين

وكان الزمالك ، قد فاز فى المباراة الاولى امس الجمعة بنتيجة 87 – 85.

ويلتقي الفريقين مجددا يوم الثلاثاء في المباراة الثالثة وفي حالة فوز الزمالك يتووج بلقب الدوري بعد غياب 12 عام، وفي حالة فوز الجزيرة يؤجل اعلان بطل الدوري لحين اقامة مباراة فاصلة.