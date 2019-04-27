وزير الرياضة يتوج محمد إيهاب بعد فوز ه ب 3 ذهبيات في البطولة الافريقية لرفع الاثقال

توج الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة البطل المصري محمد ايهاب ب 3 ميداليات ذهبية بعد ان استطاع رفع 160 كجم في الخطف و 191 كجم في الكلين، ليحصل علي ذهبية المجموع بإجمالي 351 كجم.
وجاء الرباع التونسي رمزي بهلول
وجاء البطل المصري احمد السيد في بفضية
الجدير بالذكر البطولة الافريقية لرفع الاثفال رقم 29 للرجال و18 للسيدات والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020 تقام خلال الفترة من 23 الي 30 ابريل الجاري على الصالة المغطاة بإستاد القاهرة الدولي.
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