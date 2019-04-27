وزير الرياضة يتوج محمد إيهاب بعد فوز ه ب 3 ذهبيات في البطولة الافريقية لرفع الاثقال

توج الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة البطل المصري محمد ايهاب ب 3 ميداليات ذهبية بعد ان استطاع رفع 160 كجم في الخطف و 191 كجم في الكلين، ليحصل علي ذهبية المجموع بإجمالي 351 كجم.

وجاء الرباع التونسي رمزي بهلول

في المركز الثاني بعد ان استطاع رفع 151 كجم في الخطف والميدالية البرونزية بعد ان رفع 180 كجم في الكلين، ليحصل على اجمالي 331 كجم.وجاء البطل المصري احمد السيد في بفضيةوبرونزيتين بعد ان استطاع رفع 144 كجم في الخطف، وفضية الكلين بعد ان استطاع رفع 185 كجم ليحصل علي مجموع 281 كجم.الجدير بالذكر البطولة الافريقية لرفع الاثفال رقم 29 للرجال و18 للسيدات والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020 تقام خلال الفترة من 23 الي 30 ابريل الجاري على الصالة المغطاة بإستاد القاهرة الدولي.