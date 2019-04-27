المصري ينتظم في معسكر مغلق بالعين السخنة غداً استعداداً لمواجهة وادي دجلة

قرر الكابتن ايهاب جلال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري انتظام الفريق اعتباراً من مساء غداً الأحد في معسكر مغلق بإحدى القرى السياحية بالعين السخنة وذلك استعداداً لمباراته الهامة

والمرتقبة والتي تجمعه بنظيره وادي دجلة والمقرر إقامتها في الثامنة مساء الثلاثاء المقبل على ستاد الجيش بالسويس.

كان الفريق قد خاض مرانا مساء اليوم

على الاستاد قبل أن يتوجه اللاعبون إلى النادي الصحي الملحق بإحدى القرى السياحية ببورسعيد وذلك للحصول على جلسات التأهيل والاستشفاء لإزالة أية أثار للارهاق لدى لاعبي الفريق الذي سيخوض مباراتين متتاليتين أمام كل من وادي دجلة وبيراميدز خلال خمسة أيام فقط.