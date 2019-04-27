قرر الكابتن ايهاب جلال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري انتظام الفريق اعتباراً من مساء غداً الأحد في معسكر مغلق بإحدى القرى السياحية بالعين السخنة وذلك استعداداً لمباراته الهامةوالمرتقبة والتي تجمعه بنظيره وادي دجلة والمقرر إقامتها في الثامنة مساء الثلاثاء المقبل على ستاد الجيش بالسويس.
كان الفريق قد خاض مرانا مساء اليوم
كانت هذه تفاصيل خبر المصري ينتظم في معسكر مغلق بالعين السخنة غداً استعداداً لمواجهة وادي دجلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.