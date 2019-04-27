اونلاين | كورة ستار Barcelona Won مشاهدة مباراة برشلونة وليفانتي بث مباشر يلا شوت TV رابط مباراة برشلونة الآن BaRcA NoW

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وصل إلى ملعب المباراة حافلتي الفريقين ودخل لاعبي البارسا ولاعبي ليفانتي إلى غرف خلع الملابس بصحبة الجهاز الفني للاستعداد للمباراة.

جماهير كثيرة للبارسا حاضرة في الكامب نو للاحتفال بفوز برشلونة بالدوري حال الفوز على ليفانتي اليوم في اللقاء الذي يجمع بينهما.