اونلاين | كورة لايف Barca TV مشاهدة مباراة برشلونة وليفانتي بث مباشر sTaR kOrA رابط مباراة برشلونة Taktikora live

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وصول الفريقين لملعب المباراة ودخول البارسا إلى غرف الملابس للاستعداد لعمليات الإحماء داخل الملعب الآن وليفانتي أيضا دخلوا لغرف ملابسهم

دخول اللاعبين لأرضية الملعب الآن لإجراء عمليات الإحماء وسط الجماهير الحاضرة للقاء للاحتفال بتتويج البارسا.