رياضة | روما يرتقي للمركز الرابع في الكالتشيو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر روما يرتقي للمركز الرابع في الكالتشيو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقدم روما في صراع المنافسة على المربع الذهبي بدوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم والتأهل لدوري دوري أبطال بعد انتصاره 3-0 على كالياري اليوم السبت، ليرتقي فريق المدرب كلاوديو رانييري إلى المركز الرابع مؤقتاً.

وهز فيدريكو فاتسيو وخافيير باستوري الشباك في أول ثماني دقائق قبل أن يضيف ألكسندر كولاروف الهدف الثالث.

ورفع روما رصيده إلى 58 نقطة متقدماً بنقطتين على ميلان وأتالانتا.

لكن ميلان وأتالانتا يمكن أن يستعيدا تقدمهما بفارق نقطة على فريق العاصمة لو انتصرا على تورينو وأودينيزي على الترتيب في اليومين المقبلين.