رياضة | هل ينتقل محمد صلاح إلى ريال مدريد ؟.. كلوب يُجيب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هل ينتقل محمد صلاح إلى ريال مدريد ؟.. كلوب يُجيب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي ليفربول الإنجليزي أنه واثق من بقاء الدولي المصري محمد صلاح بين صفوف الريدز الموسم المقبل خاصةً بعد الشائعات التي ربطت هداف الدوري الإنجليزي من الإنتقال إلى ريال مدريد الموسم القادم.

وفي تصريحات صحفية أدلى بها كلوب لصحيفة " ميرور " البريطانية أكد أنه لا يثق في أي كلام يتم كتابته عبر مواقع التواصل الإجتماعي كما أنه لا يثق في 3% من الكلام الذي تردده بعض الصحف والتي ترغب في الحصول على نسب مشاهدات كبيرة.

وأضاف كلوب أنه لم يدخل في أي جدال مع صلاح بعد لقاء تشيلسي بعد أن فجرت صحيفة آس الإسبانية مؤخراً وجود خلاف حاد نشب بين الطرفين أدى إلى رغبة صلاح في الخروج من قلعة أنفيلد صوب أحد الأندية الكبرى لخوض تحدي جديد.

وكان صلاح قد ساهم في فوز فريقه يوم أمس بخمسة أهداف مقابل لا شيء على هدرسفيلد تاون لحساب مباريات الجولة السادسة والثلاثين من البريميرليج بتوقيعه على هدفين وصناعة هدف ما جعله يتصدر قائمة الهدافين برصيد 21 هدفاً بفارق هدف وحيد عن زميله السنغالي ساديو ماني صاحب ال20 هدف.