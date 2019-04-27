رياضة | التشكيلة الرسمية لقمة يوفنتوس وإنتر ميلان

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أعلن أليجري المدير الفني ليوفنتوس تشكيلة فريقه لمواجهة إنتر بعد قليل، على ملعب جيوزيبي مياتزا، ضمن منافسات الجولة الخامسة والثلاثين من بطولة الدوري الإيطالي.

تشكيلة أليجري المدير الفني لفريق يوفنتوس :

حراسة المرمي: تشيزني

خط الدفاع: كانسيلو، بونوتشي، كيليني، ساندرو

خط الوسط: إيمري تشان، بيانيتش، ماتويدي، كوادرادو

خط الهجوم: رونالدو، بيرنارديسكي

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وجاءت تشكيلة إنتر ميلان كالتالي:

حراسة المرمي: هاندانوفيتش

خط الدفاع: اسامواه، دي فريج، سكرينار، دي امبروزيو

خط الوسط: ناينجولان، بروزوفيتش، فيتشينو

خط الهجوم: بوليتانو، إيكاردي، بيرسيتش