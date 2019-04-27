رياضة | الترجي يخطف فوزًا صعبًا من مازيمبي في ذهاب نصف نهائي دوري الأبطال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الترجي يخطف فوزًا صعبًا من مازيمبي في ذهاب نصف نهائي دوري الأبطال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق فريق الترجي التونسي فوزًا ثمينًا على نظيره مازيمبي بهدف دون رد في المباراة التي جرت بينهما مساء اليوم السبت، ضمن لقاء ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وجاء هدف الترجي عبر اللاعب يوسف بلايلي في الدقيقة 51 من زمن المباراة.

وشهدت المباراة طرد اللاعب كاباسو تشونجو لاعب مازيمبي الكونغولي في الدقيقة 72 من زمن المباراة، ليستكمل فريقه 18 دقيقة بـ 10 لاعبين فقط.

وستقام مباراة الإياب بين الفريقين على ملعب مازيمبي الكونغولي يوم السبت الموافق 4 مايو المقبل.