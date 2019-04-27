رياضة | ريال مدريد يخطف صفقة برشلونة الذهبية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ريال مدريد يخطف صفقة برشلونة الذهبية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تجهز إدارة الفريق الاول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني مبلغ ضخم للتعاقد مع هدف برشلونة المدافع الدولي الهولندي ماتياس دي ليخت مدافع فريق نادي أياكس أمستردام خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

وأكد موقع الدون بالون الإسباني أن بيريز رئيس الملكي ينوي تجهيز مبلغ 90 مليون يورو من أجل الإنقضاض على صفقة الهولندي اليافع وقطع الطريق على برشلونة الذي يهتم بخطف اللاعب.

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وواصل الموقع أن بيريز يريد الحصول على خدمات اللاعب على الرغم من أن المبلغ المعروض ليس كافياً وغير مقنع بالمرة لكنه يطمح في أن يجري زيدان مكالمة هاتفية مع اللاعب لإقناعه أنه سيكون مشروع الفريق.

وأكمل التقرير أن دي ليخت من المنتظر أن يتجه لرفض عرض الريال خاصةً أنه أبدى في أكثر من مناسبة أن يريد اللعب لبرشلونة بعد سلسلة من المفاوضات بين وكيل أعماله وإدارة البلوجرانا.

وتسعى إدارة الفريق الأول في البلوجرانا التوقيع مع اللاعب ليكون بديل في المستقبل للإسباني بيكيه بعد تقدمه في العمر.