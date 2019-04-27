رياضة | مفاجأة.. زيدان يستقر على صفقة تبادلية مع مانشستر سيتي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجأة.. زيدان يستقر على صفقة تبادلية مع مانشستر سيتي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشارت بعض التقارير الصحفية أن إدارة الفريق الكرة الأول بنادي ريال مدريد تنوي الدخول في صفقة تبادلية مع مانشستر سيتي الإنجليزي خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

وأكد موقع "بالون دور" الإسباني أن إدارة السيتزينز قد حصلت على بعض التعليمات من بيب جوارديولا المدير الفني للفريق من أجل الحصول على خدمات الدولي الإسباني فرانشيسكو إيسكو بعد نهاية الموسم الجاري لتدعيم خط وسط الفريق.

وأكمل الموقع في تقريره أن السيتزينز يفكر في التعاقد مع اللاعب وعرض الألماني ليروي ساني على ريال مدريد في صفقة تبادلية حيث ترحب الإدارة المدريدية بقدوم ساني خاصةً وأن زيزو قد وضع إسمه على قائمة الإنتقالات التي يسعى للحصول عليها.

وفي حالة جلب ريال مدريد ساني سوف يتنازل تماماً عن فكرة التعاقد مع ساديو ماني بسبب لعب الثنائي في نفس المركز داخل أرضية الملعب وتأديه نفس المهام.