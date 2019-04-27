رياضة | نجم أتلتيكو مدريد يصدم برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجم أتلتيكو مدريد يصدم برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف اللاعب الإسباني ساؤول نيجيز لاعب فريق أتليتكو مدريد، عن مصيره مع فريقه في الموسم المقبل، وعن العروض المقدمة في الميركاتو الصيفي.

وكان قدم سأل أحد مشجعي أتليتكو مدريد لاعب الفريق ساؤول عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، عن إنه سيستمر مع الفريق في الموسم المقبل أم لا.

وقال لاعب أتليتكو مدريد، إنه بكل تأكيد سيكون متواجد في أتلتيكو مدريد خلال الموسم المقبل، وانه لديه عقد مع الفريق حتى 2026، لذا سيستمر حتى يكون عمره 32 عامًا.