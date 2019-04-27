رياضة | جولة مشتعلة بترقي المجموعة الثالثة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جولة مشتعلة بترقي المجموعة الثالثة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تنطلق غدا الأحد منافسات الجولة التاسعة وقبل الأخيرة بالمجموعة الثالثة بدورة الترقى حيث تقام مباراتان بينما يغيب للراحة فريق دكرنس صاحب الصدارة حتى ما قبل هذه الجولة .

قمة مشتعلة من أجل الفوز بإحدى بطاقتى التأهل عن المجموعة تجمع بين شبان بدواى و بيلا، وكان الأول قد فاز بلقاء الدور الاول بملعبه بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد.

يسعى شبان بدواى بقيادة محمد سليمان لمواصلة نتائجه الإيجابية وانتزاع الصدارة بفوز جديد بعد الراحة التى حصل عليها الفريق بالجولة الماضية حينما يستضيف بيلا بقيادة عبداللطيف الدومانى والذى بات قريبا جدا من التأهل حيث يحتاج لفوز وحيد من مباراتيه المتبقيتين دون النظر لنتائج الآخرين من أجل الحصول على إحدى بطاقتى التأهل .

شبان بدواى تمكن من العودة فى الجولة قبل الماضية بفوز غالى وثمين من ملعب مياه البحيرة بهدفين مقابل هدف بينما تغلب بيلا على الحرية بهدفين دون مقابل بعد قرار لجنة المسابقات عقب الأحداث التى شهدتها المباراة.

على الجانب الآخر يستضيف مياه البحيرة بملعبه فريق الحرية وهى مباراة تحصيل حاصل بعدما فقد الفريقين حظوظهم في التأهل حيث يسعى مياه البحيرة لتحسين النتائج ومحاولة الابتعاد عن مؤخرة الجدول فيما يطمح أبناء مطروح من تحقيق فوز معنوى فى اخر مباريات الفريق هذا الموسم حيث يغيب عن المشاركة بالجولة الأخيرة "باى".

Advertisements

ترتيب المجموعة الثالثة :-

1 دكرنس 12 نقطة

2 بيلا 11 نقطة

3 ش.بدواى 10 نقاط

4 الحرية 8 نقاط

5 م.البحيرة نقطتين