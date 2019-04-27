رياضة | تقارير.. الكشف عن مدرب الهلال السعودي الجديد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تقارير.. الكشف عن مدرب الهلال السعودي الجديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد مصدر بإدارة نادي الهلال السعودي لكرة القدم إلغاء عقد المدرب الكرواتي زوران ماميتش رسمياً، بعد خسارة الفريق أمس أمام التعاون بخماسية نظيفة في الدور قبل النهائي لمسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين.

وأوضح المصدر، الذي لم يتم ذكر اسمه، أن الإدارة سارعت بدراسة عدد من السير الذاتية لمدربين، واستقر الأمر على مخاطبة ادارة نادي الفيصلي لاستعارة مدربه البرازيلي بريكليس شاموسكا لقيادة الفريق في مبارياته المتبقية بالدوري أمام التعاون والاتفاق والشباب.

ويحاول الهلال اللحاق بآخر فرصة لمصالحة جماهيره بتحقيق لقب الدوري حيث يحتل المركز الثاني برصيد 63 نقطة بفارق نقطة وحيدة خلف المتصدر فريق النصر ويملك الهلال مباراة مؤجلة أمام التعاون سيخوضها بعد غد الإثنين.

وحقق البرازيلي بريكليس شاموسكا نتائج متميزة منذ قدومه لقيادة فريق الفيصلي مطلع أكتوبر (تشرين الأول) 2018، إذ قاد الفريق إلى تحقيق المركز السادس برصيد 43 نقطة ولم يتعرض للخسارة طوال عشر مباريات متتالية.