رياضة | محمد صلاح يجدد تعاقده مع إف سي مصر.. وكريم شحاتة مديرا للكرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محمد صلاح يجدد تعاقده مع إف سي مصر.. وكريم شحاتة مديرا للكرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن محمد صلاح المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادي إف سي مصر تجديد تعاقده مع فريقه استعدادا للموسم الجديد من دوري القسم الثاني.

وكان فريق القناة قد دخل في مفاوضات مع صلاح خلال الساعات الماضية ليتولى مهمة الإدارة الفنية للفريق الساحلي، قبل الاستقرار على التجديد مع نادي مصر.

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ونجح محمد صلاح مؤخرا فى قيادة اف سى مصر للتأهل من القسم الثانى للدورى الممتاز هذا الموسم لأول مرة فى تاريخ النادى القاهري .

كما قرر مجلس إدارة اف سي مصر، تعيين كريم حسن شحاتة مديرا للكرة مع الفريق بداية من الموسم المقبل.