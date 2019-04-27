رياضة | محمد صلاح لـ"الخليج 365 الرياضي": لن أعود للزمالك إلا في منصب المدير الفني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محمد صلاح لـ"الخليج 365 الرياضي": لن أعود للزمالك إلا في منصب المدير الفني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اعترف محمد صلاح المدير الفني لفريق إف سي مصر بتلقيه اتصالات من جانب إدارة نادي الزمالك للانضمام للجهاز الفني للفريق في منصب المدرب العام تحت قيادة السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق.

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وتابع في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365 الرياضي": "العمل كمدرب عام أصبح مرفوض تماما بالنسبة لي وحال عودتي سيكون في منصب المدير الفني فقط".

وأكمل " بكل صراحة تواجد مدرب وطني في الزمالك صعب خلال الفترة القادمة والأنسب هو مدير فني أجنبي لكي يتحمل الضغوطات من جانب الجماهير ورأيي أن جروس نجح مع الفريق حتى الآن".