رياضة | زيدان يتحدث عن صفقات ريال مدريد الجديدة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر زيدان يتحدث عن صفقات ريال مدريد الجديدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

مزح المدير الفني لريال مدريد، الفرنسي زين الدين زيدان، حول الصفقات المحتملة لاستقدام لاعبين جدد لـ"الملكي" والمفاوضات بشأن رحيل آخرين، مؤكداً أنه لا يأمر ولا حتى في بيته، مؤكداً أن جميع الخطوات ستتخذ بشكل مشترك.

وفي مؤتمر صحافي اليوم السبت، عشية مواجهة رايو فايكانو في الجولة 35 من الدوري الإسباني لكرة القدم، قال زيدان ممازحاً: "ليس لدي سلطة ولا أي شيء، الأهم بالنسبة لنا هو القيام بالأمور معاً".

وأضاف: "هناك مؤسسة ورئيس وأشخاص مهمون لهم القرار هنا، ثم المدرب، وهو أنا، نريد اتخاذ خطوات وسنحاول القيام بذلك معاً، إنني لا آمر ولا حتى في بيتي".

وأكد زيدان أن لا شيء مما يحدث في الفريق منذ عودته لريال مدريد سيؤثر على قرارته بشأن اللاعبين الذين سيتعين عليهم الرحيل عن قلعة سانتياغو بيرنابيو، وقال: "أعرف بوضوح ما الذي أريد القيام به وطبيعة اللاعبين الذين أريدهم الموسم القادم، إننا نعمل على الأمر وباقي 4 مباريات وسنرى في النهاية".

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ورداً على سؤاله حول التصريحات الأخيرة لمهاجم باريس سان جيرمان، البرازيلي نيمار حين أكد أنه يود اللعب إلى جانب البلجيكي إيدن هازارد، لاعب تشيلسي الذي تشير العديد من التقارير إلى إمكانية انضمامه للملكي، أبرز المدرب الفرنسي أن "ريال مدريد هو حلم للكثير من اللاعبين" لأنه "ناد هام يريد الكثيرون الدفاع عن قميصه يوماً ما".

ودون أن يؤكد أو ينفي إمكانية انتقال أي منهما لـ"الميرينغي"، اكتفى بقول: "سنرى ماذا سيحدث" في الوقت الذي أقر فيه بأن هدف الفريق هو تعزيز خط الهجوم.

وعن الويلزي غاريث بيل وما إذا كان سيبقى بين صفوف الريال أم سيرحل، قال: "أراه سعيداً، أحياناً يلعب وأحيانا لا.. في نهاية الموسم سنرى ماذا سيفعل لكنني لست الشخص المخول لأقول الآن ما الذي يتعين على غاريث فعله".