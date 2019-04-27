رياضة | فرحة لاعبي الأهلي مواليد 97 بعد الفوز على الزمالك 2-1 (فيديو)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فرحة لاعبي الأهلي مواليد 97 بعد الفوز على الزمالك 2-1 (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كأس خادم الحرمين الشريفين الاتحاد 1 x

18:25 0 النصر دوري أبطال أفريقيا الترجي الرياضي - تونس 1 x

18:00 0 مازيمبي - جمهورية الكونجو الدوري الإنجليزي الممتاز توتنهام هوتسبير 0 x

13:30 1 وست هام يونايتد كريستال بالاس 0 x

16:00 0 إيفرتون واتفورد 1 x

16:00 2 وولفرهامبتون برايتون 0 x

18:30 1 نيوكاسل يونايتد الدوري الإسباني أتلتيكو مدريد 1 x

16:15 0 بلد الوليد ليجانيس Advertisements 0 x

18:30 0 سيلتا فيغو برشلونة - x

20:45 - ليفانتي الدوري الإيطالي روما 2 x

18:00 0 كالياري انتر ميلان - x

20:30 - يوفنتوس الدوري الألماني بوروسيا دورتموند 2 x

15:30 4 شالكه 04 آينتراخت فرانكفورت 0 x

15:30 0 هيرتا برلين لايبزيج 2 x

15:30 1 فرايبورج شتوتجارت 1 x

18:30 0 بوروسيا مونشنغلادباخ

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