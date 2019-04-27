رياضة | أتلتيكو مدريد يهزم بلد الوليد في الدوري الإسباني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أتلتيكو مدريد يهزم بلد الوليد في الدوري الإسباني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتزع أتلتيكو مدريد فوزا صعبا من ضيفه بلد الوليد 1 / صفر، خلال المباراة التي جمعتهما اليوم السبت في المرحلة 35 من الدوري الإسباني.

ويدين أتلتيكو مدريد بالفضل في هذا الفوز للاعب بلد الوليد خواكين فيرنانديز الذي سجل هدف المباراة الوحيد بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 66.

ورفع أتلتيكو مدريد رصيده إلى 74 نقطة في المركز الثاني، وتوقف رصيد بلد الوليد عند 35 نقطة في المركز السابع عشر.

يذكر أن هذا الفوز هو الثاني والعشرين لأتلتيكو مدريد في الدوري هذا الموسم مقابل الخسارة في خمس مباريات والتعادل في ثماني، فيما تعد هذه الخسارة هي السادسة عشر لبلد الوليد هذا الموسم مقابل الفوز في ثماني مباريات والتعادل في 11.

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وتعادل أتلتيك بيلباو مع ضيفه ديبورتيفو ألافيس 1/1، وتقدم بيلباو بهدف سجله بينات أتشيبريا في الدقيقة 41 ،وتعادل بورخا باستون لفريق ألافيس في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول.

ورفع بيلباو رصيده إلى 50 نقطة في المركز السابع، كما رفع ألافيس رصيده إلى 47 نقطة في المركز الثامن.

وبإمكان برشلونة أن يتوج رسميا بلقب الدوري لهذا الموسم، في حال فوزه على ليفانتي في وقت لاحق من اليوم، بدون الانتظار لنتائج الجولات المتبقية.

وفي حال فوز برشلونة اليوم، سيضمن التتويج باللقب بصرف النظر عن نتائجه أو نتائج أتلتيكو في المباريات الثلاث المتبقية للموسم، بفضل المواجهات المباشرة بين الفريقين والتي تصب في مصلحة برشلونة الذي فاز بمجموع مباراتي الدور الأول والثاني 3 / 1.