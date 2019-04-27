انت الان تتابع تفاصيل خبر رقم قياسي.. القطري العطية أكثر المتوَّجين برالي الأردن والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في السبت 27 أبريل 2019 08:20 مساءً - تُوِّج السائق القطري ناصر العطية، السبت، بطلاً لرالي الأردن الدولي، في الجولة الثانية من بطولة الشرق الأوسط للراليات 2019، وذلك للمرة الثامنة على التوالي والـ13 في مسيرته الرياضية.

وانفرد العطية بالرقم القياسي الخاص بعدد مرات الفوز بالرالي، بعدما فضَّ شراكته مع السائق الإماراتي محمد بن سليم (12 مرة)، بفضل تفوقه في السباق على مواطنه عبد العزيز الكواري الذي حلَّ ثانياً، والأردني معروف أبو سمرة صاحب المرتبة الثالثة.

ويحمل البطل القطري المخضرم لقب بطولة الشرق الأوسط للراليات 14 مرة، ويتطلع إلى التتويج باللقب الخامس عشر في تاريخه.

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وفي أول رد فعل له، قال العطية في تصريحات صحفية: "إنه يومٌ مُميز بالنسبة لنا، تعرضنا لبعض المشاكل، ولكن تمكَّنا من إصلاح كل شيء، وأنا سعيدٌ للغاية بفوزنا وتصدُّر الترتيب العام للبطولة بعد فوزنا في راليَي قطر والأردن".

أما في الفئة الثانية "أم إي آر سي 2"، فقد حقق السائق الكويتي مشاري الظفيري مع ملاحه القطري ناصر الكواري، لقب هذه الفئة، ويبدو أنه يسير بخُطاً واثقة نحو الاحتفاظ بلقب هذه الفئة للموسم الثاني على التوالي.

ويُعد رالي الأردن أحد أهم الراليات في بطولة الشرق الأوسط، لتاريخه الطويل في البطولة الإقليمية، وهو الأمر الذي يظهر جلياً في مشاركة وجذب أبرز السائقين العالميين سنوياً.