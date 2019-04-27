انت الان تتابع تفاصيل خبر منتخب أوروبي يطلب مواجهة العراق ودياً في البصرة والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في السبت 27 أبريل 2019 08:20 مساءً - طلب منتخب صربيا لكرة القدم مواجهة نظيره العراقي ودياً، بحسب العرض الذي قدمته شركة عالمية متخصصة بتنظيم المباريات الودية الدولية إلى اتحاد الكرة العراقي.

وطلب المنتخب الصربي، الذي يحتل الترتيب الثامن والعشرين بتصنيف الفيفا، مواجهة "أسود الرافدين" في مباراتين وديتين في البصرة، خلال يونيو المقبل، ليُحيلالاتحاد العراقي للعبة الطلب إلى المدرب السلوفيني ستريشكو كاتانيتش.

ووفق تقارير صحفية عراقية، وافق مدرب المنتخب العراقي على مباراة ودية واحدة أمام المنتخب الذي شارك في بطولة كأس العالم الأخيرة في روسيا 2018، تقام في الأول من يونيو المقبل، وذلك قبل وديتي تونس وليبيا المقررتين في الشهر ذاته أيضاً.

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وسيتم وضع اللمسات الأخيرة على الاتفاق بين الطرفين وتحديد موعد المباراة ومكان إقامتها بشكل نهائي، وذلك ضمن استعدادات المنتخب العراقي لخوض التصفيات القارية المزدوجة المؤهلة لمونديال قطر 2022 وكأس آسيا 2023.

وكان الاتحاد الروسي لكرة القدم قد وافق على خوض منتخبه الأول مباراة ودية مع نظيره العراقي على أرض الأخير، في إطار سعي بغداد الحثيث لرفع الحظر نهائياً عن ملاعبها الكروية.

وكان الفيفا قد رفع الحظر، في مارس 2018، عن ثلاثة ملاعب عراقية؛ وهي: ملعب البصرة الدولي، وملعب كربلاء الدولي، وملعب "فرانسوا حريري" في أربيل، حيث يُمني المسؤولون عن الكرة العراقية النفس برفع الحظر نهائياً عن جميع الملاعب وخاصة العاصمة بغداد.