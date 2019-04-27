انت الان تتابع أحمد الشيخ يقود أهلي 97 للفوز على الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:محمد حسن صيام ٢٧ أبريل ٢٠١٩ - ٠٤:٤٩ م

أحمد الشيخ

حقق فريق الشباب لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد 97 الذي يقوده عمرو أنور، المدير الفني، الفوز بهدفين مقابل هدف، أمام نظيره نادي الزمالك، في المباراة التي جمعت بينهما ضمن الجولة الرابعة والثلاثين، والأخيرة من الموسم الحالي (2018-2019)، وسجل الهدف الأول لفريق القلعة الحمراء، اللاعب أحمد الشيخ، في الدقيقة 8، من عمر الشوط الأول، بينما سجل الهدف الثاني للفريق الأحمر، ميشو عمارة، في الدقيقة الـ26. ودخل الفريق الأحمر مباراة القمة أمام القلعة البيضاء، من أجل الفوز وهو ما حققه لإنهاء الموسم بفوز معنوي يثبت به جدارته بالفوز بلقب دوري الجمهورية.

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ويتربع الأهلي على صدارة الترتيب منفردًا، برصيد 88 نقطة، من الفوز في 28 مباراة والتعادل في 4 مباريات، مقابل هزيمتين، مسجلًا 74 هدفاً فيما تلقت شباكه 21 هدفًا، علمًا بأنه تُوج باللقب رسميًا قبل 4 جولات من نهاية الموسم. ويضم الجهاز الفني لفريق 1997؛ عمرو أنور مديراً فنياً، وياسر رجب مدرباً عاماً، وهشام