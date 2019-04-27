انت الان تتابع جروس يعلن قائمة الزمالك لمواجهة النجم الساحلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
تحرير:محمد حسن صيام ٢٧ أبريل ٢٠١٩ - ٠٤:٣٥ م
الزمالك
أعلن السويسري كريستيان جروس، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، قائمة الفريق لمواجهة النجم الساحلي، في ذهاب الدور النصف النهائي للكونفدرالية الأفريقية 2019، والتي ستقام على ملعب برج العرب بالإسكندرية، حيث يدخل فريق الزمالك المباراة من أجل تحقيق الفوز وعدم تلقي شباكه أي أهداف استعدادًا لمباراة الإياب والتي ستقام في سوسة ملعب النجم الساحلي الأحد من الأسبوع القادم. ويتطلع الزمالك لمصالحة جماهيره من خلال مباراة النجم الساحلي خاصة بعد الهزيمة التي تلاقها الفريق في مباراة الدوري الأخيرة أمام بيراميدز.
وضمت قائمة الزمالك 20 لاعبا هم :- في حراسة المرمى : محمود عبد الرحيم جنش - عماد السيد. في خط الدفاع : محمد عبد السلام - محمود علاء - محمد عبد الغني - محمود حمدي "الونش" - حمدي النقاز - بهاء مجدي - عبد الله جمعه. في خط الوسط : طارق حامد - محمود عبد العزيز - أحمد سيد زيزو - محمد عنتر - يوسف أوباما
في حراسة المرمى : محمود عبد الرحيم جنش - عماد السيد.
في خط الدفاع : محمد عبد السلام - محمود علاء - محمد عبد الغني - محمود حمدي "الونش" - حمدي النقاز - بهاء مجدي - عبد الله جمعه.
في خط الوسط : طارق حامد - محمود عبد العزيز - أحمد سيد زيزو - محمد عنتر - يوسف أوباما - محمود عبد المنعم "كهربا " - أيمن حفني - إبراهيم حسن - محمد إبراهيم.
في خط الهجوم : حميد أحداد - عمر السعيد.
وكان فريق نادي الزمالك قد تأهل لدور النصف نهائي بكأس الكونفدرالية الإفريقية بعدما تغلب على فريق حسنية أغادير بمجموع المباراتين 1-0، حيث تعادل في مباراة الذهاب بالمغرب وحقق الفوز في مباراة الإياب بهدف نظيف في المباراة التي جمعت بينهما على استاد الجيش الثالث بالسويس.
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