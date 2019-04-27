انت الان تتابع جروس يعلن قائمة الزمالك لمواجهة النجم الساحلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:محمد حسن صيام ٢٧ أبريل ٢٠١٩ - ٠٤:٣٥ م

الزمالك

أعلن السويسري كريستيان جروس، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، قائمة الفريق لمواجهة النجم الساحلي، في ذهاب الدور النصف النهائي للكونفدرالية الأفريقية 2019، والتي ستقام على ملعب برج العرب بالإسكندرية، حيث يدخل فريق الزمالك المباراة من أجل تحقيق الفوز وعدم تلقي شباكه أي أهداف استعدادًا لمباراة الإياب والتي ستقام في سوسة ملعب النجم الساحلي الأحد من الأسبوع القادم. ويتطلع الزمالك لمصالحة جماهيره من خلال مباراة النجم الساحلي خاصة بعد الهزيمة التي تلاقها الفريق في مباراة الدوري الأخيرة أمام بيراميدز.

وضمت قائمة الزمالك 20 لاعبا هم :- في حراسة المرمى : محمود عبد الرحيم جنش - عماد السيد. في خط الدفاع : محمد عبد السلام - محمود علاء - محمد عبد الغني - محمود حمدي "الونش" - حمدي النقاز - بهاء مجدي - عبد الله جمعه. في خط الوسط : طارق حامد - محمود عبد العزيز - أحمد سيد زيزو - محمد عنتر - يوسف أوباما

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