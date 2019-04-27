انت الان تتابع غضب أهلاوي بعد سقوط رجال اليد أمام الجزيرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:أحمد ثروت ٢٧ أبريل ٢٠١٩ - ٠٥:١١ م

أثارت هزيمة فريق كرة اليد بالنادى الأهلى على يد نظيره الجزيرة والتى انتهت بنتيجة (26-25)، حالة من الغضب لدى جماهير القلعة الحمراء على مواقع التواصل الاجتماعى، وذلك فى اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات الجولة قبل الأخيرة من دوري المحترفين، والتي أقيمت على على صالة الأمير عبدالله الفيصل بالنادي الأهلى، وكتبت إحدى الصفحات المهتمة بفريق كرة يد الأهلي: "أشباه اللاعبين افتقدوا للرجولة ماذا ننتظر من لاعبين موظفين افتقدوا للروح والغيرة على اسم النادي، لاعيبة لا تشعر بالمسؤولية لاعيبة لا تشعر بغضب الجمهور لأنهم افتقدوا للرجولة والإحساس بالمسؤولية".

شهدت المباراة تنافسا قويا بين الفريقين خلال الشوطين، حيث انتهى الشوط الأول من اللقاء بفوز الجزيرة 14-13، وكانت لجنة المسابقات بالاتحاد المصرى لكرة اليد برئاسة سعيد عبدالمنعم أعلنت رسميا عن إقامة لقاء القمة بين فريقى الأهلى والزمالك فى ختام دورى المحترفين غدًا و ذلك فى تمام الساعة 7 مساءً بالصالة المغطاة

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