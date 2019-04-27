انت الان تتابع أتليتكو يعمق جراح بلد الوليد ويؤجل تتويج برشلونة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:علي الزيني ٢٧ أبريل ٢٠١٩ - ٠٦:٥١ م

أتليتكو مدريد - بلد الوليد

خطف فريق أتليتكو مدريد، فوزًا صعبًا من نظيره بلد الوليد، بهدف نظيف، جاء عن طريق خواكين فيرنانديز، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، على ملعب واندا ميتروبوليتانو، ضمن مواجهات الجولة، الخامسة والثلاثين من منافسات الدوري الإسباني، ليؤجل تتويج برشلونة بلقب الليجا، بعدما رفع رصيده إلى 74 نقطة في المركز الثاني، في المقابل توقف رصيد بلد الوليد عند 35 نقطة في المركز السابع عشر، بفارق نقطة واحدة عن جيرونا صاحب المركز الثامن عشر الذي يواجه إشبيلية غدا الأحد.

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هدف اللقاء الوحيد، جاء في الدقيقة 66، بعدما أرسل ساؤول نيجيز عرضية فشل خواكين فيرنانديز في إبعادها بالشكل الصائب، وأودعها في شباكه، بالخطأ في مرماه. وفي الدقيقة 86، لمست الكرة يد سانتياجو أرياس مدافع أتليتكو داخل منطقة الجزاء، ولجأ الحكم إلى تقنية الفيديو، التي استغرقت كثيرًا، بعد أن ذهب الحكم ماريو